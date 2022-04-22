Американський виробник скла Guardian Industries йде з РФ
Американський виробник скла Guardian Industries, у якого в РФ два заводи, оголосила про вихід із російських активів.
Про це йдеться у заяві російського підрозділу компанії "Гардиан Стекло".
"У зв'язку з обставинами, що склалися, компанія Guardian Industries (США) прийняла рішення про вихід з її російських активів.
У даний час Guardian Industries спільно з менеджментом Гардиан Стекло (Росія) працюють над стратегією виходу, яка забезпечить безпеку працівників, продовження роботи та виконання зобов'язань підприємств", - йдеться у повідомленні.
У "Гардиан Стекло" додають, що російські заводи підприємства "здійснюють операційну діяльність у звичайному режимі".
У Guardian Industries у РФ два підприємства з виробництва скла у місті Красний Сулин Ростовської області та в Рязані.
Guardian Industries - один із світових лідерів з виробництва скла з покриттям, склоізоляційних матеріалів та скла для автомобільної промисловості.
Економічна правда
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