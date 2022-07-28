Ціни на нафту зросли: причини

Ціни на нафту піднялись більш ніж на 1 долар за барель у четвер завдяки підвищенню схильності до ризику серед інвесторів на тлі зниження запасів нафти та відновлення попиту на бензин у США.

Про це пише Reuters.

Так, вересневі ф'ючерси на нафту Brent піднялись на 1,13 долара (1,1%) - до 107,75 доларів станом на 6:19 за Гринвічем після зростання на 2,22 долара в середу

Американська нафта WTI торгувалась на рівні 98,53 долара, піднявшись на 1,27 долара (1,3%) після зростання на 2,28 на попередній сесії.

"Настрої щодо ризику відновилися після побоювань рецесії завдяки триваючому оптимізму щодо прибутків у США та менш агресивній риториці ФРС щодо підвищення ставок, що підтримало ралі на ринку нафти", - заявила аналітикиня CMC Markets Тіна Тенг.

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.

Запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня на 4,5 млн барелів проти очікуваного падіння на 1 мільйон барелів, тоді як попит на бензин у США відновився на 8,5% щотижня, свідчать дані Управління енергетичної інформації.

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"Сполучені Штати зміцнили свої позиції як найбільший у світі експортер нафти", - йдеться в повідомленні аналітиків Citi, оскільки сукупний валовий експорт сирої нафти та продуктів переробки досяг рекордних 10,9 млн барелів на день.

Експорт сирої нафти США сягнув рекордних 4,5 мільйонів барелів на добу, оскільки WTI торгувалась із значним дисконтом до марки Brent, що зробило покупки американської нафти більш привабливими для іноземних покупців.

"Ціни також знайшли підтримку, оскільки G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня", - додає Reuters.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з великими імпортерами нафти – Китаєм, Індією та іншими країнами щодо обмеження цін на російську нафту.

Економічна правда