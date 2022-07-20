США передали українським аграріям інтернет-термінали Starlink

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку USAID передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Про це USAID повідомило у Twitter.

"USAID надало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. Це їм допоможе під час розв'язаної росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців", – йдеться в повідомленні.

В агентстві додали, що загалом доправили в Україну більше 6 750 одиниць комунікаційного обладнання.

Нагадуємо:

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.

Ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – насіння, добрива, с/г техніки та пестицидів.