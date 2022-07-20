США передали українським аграріям інтернет-термінали Starlink
Агентство США з міжнародного розвитку USAID передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink.
Про це USAID повідомило у Twitter.
"USAID надало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink. Це їм допоможе під час розв'язаної росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців", – йдеться в повідомленні.
В агентстві додали, що загалом доправили в Україну більше 6 750 одиниць комунікаційного обладнання.
Нагадуємо:
Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.
Ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – насіння, добрива, с/г техніки та пестицидів.