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Україна висуватиме звинувачення у воєнних злочинах проти керівників західних банків через фінансування РФ

Середа, 27 липня 2022, 12:20 - Олексій Павлиш

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що Україна висуватиме звинувачення у військових злочинах проти керівників JPMorgan Chase, Citi та HSBC через фінансування Росії.

Про це Устенко сказав в інтерв'ю CNBC.

За його словами, Україна висуває звинувачення у військових злочинах проти керівників JPMorgan Chase, Citigroup та інших великих західних банків через їхнє ймовірне непряме фінансування РФ.

"Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні, проти українців", - заявив Устенко в інтерв’ю CNBC.

"За нашою логікою, усі, хто фінансує цих воєнних злочинців, які роблять ці жахливі речі в Україні, також скоюють військові злочини", - наголосив він.

Раніше Устенко написав генеральному директору JPMorgan Chase Джеймі Даймону та керівникам Citigroup і HSBC з проханням розірвати відносини з компаніями, які торгують російською нафтою та продають акції російських нафтогазових компаній, таких як "Газпром" і "Роснєфть".

"Ми будемо переслідувати, можливо, не компанії, а менеджерів цих компаній", - додав радник Зеленського.

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"У нас є різні варіанти. Перший варіант, безумовно, ICC (Міжнародний кримінальний суд - ред.)", - зазначив Устенко.

За його словами, українські спецслужби збирають інформацію про діяльність банків, яка буде передана до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо:

Радник Зеленського Олег Устенко написав листа до банків JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole, з проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою і продають акції нафтогазових груп, що підтримуються державою.

Економічна правда

Зеленський банки Україна Росія JP Morgan
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