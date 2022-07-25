Суд заарештував частину столичного ТЦ – серед власників знайшли голову "Газпрому" Міллєра
Суд наклав арешт на частину торговельного центру неподалік метро Шулявська у Києві, адже через офшорну компанію їм фактично володіли топчиновники РФ, зокрема – очільник "Газпрому" Алєксєй Міллєр.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції, джерела ЕП в правоохоронних органах.
Так, керівники українського підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення конфіскації державою майна росіян, незаконно переоформили частину приміщень ТЦ на підконтрольну офшорну компанію.
З фотографії, наданої поліцією, можна впізнати ТЦ "Мармелад" неподалік станції метро Шулявська у Києві. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Правоохоронці встановили, що фактичними власниками офшорної компанії, а відтак і частини торговельного центру, є високопосадовці РФ та керівники російських державних підприємств. Переоформлення фігуранти провели з використанням фіктивного підприємства за допомогою підроблених документів.
За даними ЕП, власниками частини "Мармеладу" площею понад 15 тисяч м2, є ТОВ "Петрохолдинг-інвест" та офшорна компанія "Варніейт Лімітед".
Хоча публічно імена не розголошуються, слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова "Газпрома" Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку "Росія" та "особистий банкір Путіна" Юрій Ковальчук та член Госдуми РФ від "Єдиної Росії" Алєксандр Фокін.
Прибуток від роботи компанії міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України, встановили в поліції. Наразі Солом’янське районне управління Нацполіції в Києві проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем).
Для збереження вищевказаного майна Солом’янський районний суд наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.