Ціни на нафту продовжують падати декілька тижнів поспіль – Bloomberg

Ціни на нафту на початку тижня подешевшали приблизно на 2,5% через хвилювання з приводу уповільнення економіки, які затьмарили ознаки жорсткого фізичного ринку сирої нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, нафта West Texas Intermediate впала в ціні нижче 94 доларів за барель після того, як у п'ятницю завершився третій тижневий спад. Таке падіння є найбільш тривалим у цьому році.

Очікується, що цього тижня Федеральна резервна система схвалить ще одне значне підвищення процентної ставки, оскільки центральний банк США бореться зі стрімкою інфляцією, посилюючи тиск на попит.

"Хоча ціни були нестабільними, я очікую відновлення зниження тиску на нафту. А засідання ФРС, ймовірно, послужить новим нагадуванням про економічні труднощі", – сказав засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Видання додає, що останнім часом на ринку нафти спостерігалася волатильність, що характеризуються різкими коливаннями та низькою ліквідністю, оскільки інвестори жонглюють конкуруючими прогнозами попиту та пропозиції.

Ціни на нафту зросли за рік приблизно на 25%, хоча ф’ючерси втратили більшу частину приросту, який спостерігався після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Вторгнення Росії спонукало багатьох споживачів відмовитися від виробника ОПЕК+, і це призвело до того, що Саудівська Аравія та Ірак перенаправили більше нафти до Європи.

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У той час як нафта була підкошена ескалацією побоювань, що США прямують до рецесії, трейдер-старійшина П’єр Андюран каже, що попит на нафту може перевищити очікування, навіть якщо світова економіка похитнеться.

За його словами, зростання споживання відстає від тенденції за чотири десятиліття протягом останніх кількох років через блокування вірусів і має повернутися до нормального рівня, сказав він у Twitter.

Оперативний спред нафти Brent склав 4,94 долара за барель, що на 1 долар вище, ніж на початку місяця.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель через зусилля глобального центрального банку приборкати інфляцію та перед очікуваним зростанням запасів сирої нафти в США через зниження попиту на продукцію.