Ціни на нафту продовжують падати – Reuters

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель через зусилля глобального центрального банку приборкати інфляцію та перед очікуваним зростанням запасів сирої нафти в США через зниження попиту на продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent з поставками у вересні впали на 1,50 долара, або на 1,4%, до 105,85 доларів за барель до 06:45 за Гринвічем. В той же час американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставками у серпні знизилася на 1,40 долара, або на 1,3%, до 102,82 долара за барель. Термін дії контракту на WTI закінчується пізніше в середу.

Більш активний вересневий контракт на WTI коштував 99,09 долара за барель, знизившись на 1,65 долара.

Нагадаємо, ціни на нафту стрімко підскочили на попередній сесії, опинившись між побоюваннями щодо пропозиції через санкції Заходу проти Росії та тиском через вказівки центральних банків на те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.

У вівторок обидва контракти підвищилися приблизно на 1% через обмежені постачання в усьому світі, які також утримували оперативні міжмісячні спреди Brent у широкому беквордальному режимі на рівні приблизно 4,40 долара за барель. Ціни на початковий місяць вищі, ніж у наступні місяці на ринку з відстанням, це вказує на обмеження пропозиції.

У п’ятницю відкритий інтерес до ф’ючерсів на Нью-йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, оскільки стурбовані тим, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки США.

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"Люди переходять із продуктів Delta 1 — просто з лонгів за ф’ючерсами або лонг через індекс — на опціони через різкий відкат. Вони перейшли від того, щоб бути повністю підданими недолікам, а почали досліджувати їх за допомогою опціонів, прагнучи до купівлі колів, колл-спредів і продажу пут", – розповів керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Нагадуємо:

14 липня вартість ф'ючерсу нафти Brent протягом дня опускалася нижче 95 доларів за барель, тобто до рівня 23 лютого.