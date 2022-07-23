Платформа United24 зібрала вже понад 5 мільярдів – Зеленський

За час роботи фандрейзингової онлайн-платформи United24 уже вдалося зібрати понад 5 млрд грн.

Про це на відкритті Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

"Ми запустили і принципово нову державну благодійну платформу - United24, яка дозволяє об’єднати потенціали різних, абсолютно різних суспільств, громадську активність на різних континентах світу, зусилля бізнесу і сфери культури, щоб реалізувати конкретні проєкти для захисту і відновлення нашої держави, які зараз нам дуже потрібні", - заявив Зеленський.

Також Зеленський під час онлайн-дзвінка обговорив з учасниками гурту Imagine Dragons їхню майбутню співпрацю з фандрейзинговою платформою United24 – вони просуватимуть напрям "Медична допомога".

Imagine Dragons приєдналися до легенди футболу Андрія Шевченка, видатної тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України.

Наступного амбасадора оголосять за тиждень.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

За місяць після запуску краудфандингової платформи United24 на оборону та відновлення України було зібрано понад 50 млн доларів.

Економічна правда