Розблоковані порти зможуть експортувати 3 мільйони тонн агропродукції щомісяця 

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Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.

Про це в коментарі Економічній правді розповів заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков.

"Якщо ми говоримо про обсяг, це може бути 3 і більше мільйони тонн на місяць Запускати будемо поступово, через декілька тижнів від початку роботи можна буде говорити про більш точний обсяг. Але ми бачимо, що 3 млн тонн і більше — це можливо", – каже він.

Возити зерно Україна планує у ті ж країну, до яких експортувала його як до повномасштабного вторгнення, так і після – наземними шляхами. За даними 2021 року, найбільшими імпортерами були Китай, Єгипет, Туреччина та Індонезія

При цьому Васьков допускає, що відразу може не бути достатньої кількості суден: "Я точно знаю, що є компанії, які готові направити флот. Але, безумовно, аби вийти на пропускну здатність портів, треба час. Аби страхові компанії та судновласники побачили, що це працює, працює безпечно – тоді це буде простіше".

Очікувано, судновласники зіткнуться із більшим страховим тарифом, ніж у мирний час, констатує Васьков. Проте Україна проводить роботу в цьому напрямкові:

"Аби його (тариф) покращити, ми провели перемовини з генсеком ООН і з головою Міжнародної морської організації, і висловили побажання, аби на підставі цієї ініціативи (щодо деблокади) переглянути північно-західну зону Чорного моря на більш м‘яку категорію відповідно до військових ризиків. Вони пообіцяли сприяти цьому питанню", – розповів учасник української делегації.

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Попри все, сказати, який буде страховий тариф і наскільки це буде складно Україна зможе за декілька тижнів після того, як ініціатива запрацює.

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Нагадуємо:

У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів.