Підготовка до складної зими: попит на обігрівачі у липні зріс у 20 разів – Rozetka

У липні попит на обігрівачі усіх типів на онлайн-ритейлері Rozetka зріс у 20 разів.

Про це йдеться у повідомленні Rozetka.

У компанії це пов'язують із очікуваннями щодо складного опалювального сезону.

"Через війну та пов’язані з нею прогнози експертів щодо майбутнього опалювального сезону українці почали готуватися до зими раніше", - заявив директор із маркетингу Rozetka Євген Образок.

За його словами, саме цим і зумовлений підвищений попит на обігрівачі усіх типів вже у липні.

"Такий ажіотаж є для нас безпрецедентним", - зазначив Образок.

Читайте також: Попереду найскладніша зима для України. До чого готуватися населенню?

ВІДЕО ДНЯ

Зима близько. Як підготуватися до найскладнішого опалювального сезону?

Чого не вистачає Україні, щоб пройти зиму, та на що готова піти Росія

Економічна правда