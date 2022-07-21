Росія бреше щодо причин глобального росту цін на продукти – посол США в ООН

Росія свідомо дезінформує світове суспільство, що причиною глобального зростання цін на продукти харчування є запроваджені США та іншими країнами санкції, хоча вони не поширюються на продукти харчування та добрива.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, йдеться у дописі посольства США в Україні у Twitter.

"Росія брехливо стверджує, що санкції, запроваджені Сполученими Штатами та нашими союзниками, є причиною глобального зростання цін на продукти харчування. Це чиста дезінформація", – зазначила Томас-Грінфілд.

Вона наголосила, що Росія добре обізнана, що продукти харчування та добрива виключені з-під санкцій США.

Нагадуємо:

Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Споживчі ціни у єврозоні зростають рекордними темпами, і у червні інфляція сягнула 8,6% у річному вимірі.