Україна очікує отримати 16-17 мільярдів доларів від партнерів до кінця року

Україна очікує в липні 3 мільярди доларів зовнішнього фінансування, а до кінця року 16-17 мільярдів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"На цей місяць отримаємо або очікуємо понад 3 млрд дол. До кінця року йдеться про від 16 млрд до 17 млрд із урахуванням вже отриманого", – сказав він.

За словами Марченка, Україна з початку війни отримала близько 13 млрд дол зовнішнього фінансування, зокрема у червні – 4,4 млрд дол.

Також очільник Мінфіну підкреслив, що уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах 5 млрд дол та "навіть ухвалювати необхідні рішення, щоб ця рамка звужувалась".

За його словами, йдеться не про підвищення податків, а про розширення податкової бази.

Водночас міністр фінансів зазначив, що поки що країна не може обійтися без часткового фінансування держбюджету Національним банком за рахунок викупу військових облігацій.

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"Ці умови створені тим, що у нас війна. Ми не можемо фінансувати нашу армію за рахунок зовнішніх джерел: грантів та кредитів. Наші партнери не дають нам на військову кампанію коштів. Тому військову кампанію ми можемо фінансувати або за рахунок податків, або за рахунок, зокрема, викупу облігацій Нацбанком. Це тимчасово вимушений крок в умовах, коли ми воюємо", – пояснив Марченко.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Марченко заявляв, що у липні сума міжнародної фінансової допомоги Україні не зміниться відносно червня і становитиме близько 4,4 млрд доларів.