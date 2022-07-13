Мінфін: у липні Україна має отримати понад $4 мільярди допомоги

У липні сума міжнародної фінансової допомоги Україні не зміниться відносно червня і становитиме близько 4,4 млрд доларів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в етері Єдиних новин, якого цитує Укрінформ.

За його словами, цього місяця очікується надходження 4,4 млрд дол фінансової допомоги від мінародних партнерів.

"В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярда доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярда доларів", - сказав Марченко.

Він зазначив, що в уряді докладають максимум зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. "Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати", - зауважив міністр.