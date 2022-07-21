Європейський центральний банк може підвищити ставки вперше за 11 років

Керівна рада Європейського центрального банку проведе розмови щодо розміру першого підвищення ставок за 11 років, оскільки вартість життя в регіоні залишається високою.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що євро піднявся майже до двотижневого максимуму, а прибутковість державних облігацій єврозони підскочила у вівторок вранці після того, як Reuters повідомило, що ЄЦБ вирішить, чи обрати підвищення на 50 базисних пунктів на відміну від 25 базисних пунктів.

Видання пояснює, що новий інструмент і значне підвищення ставок відбудуться, оскільки ЄЦБ займатиметься своїм основним мандатом: ціновою стабільністю. Інфляція в єврозоні за червень склала 8,6% порівняно з 8,1% у травні, а ціни виробників Німеччини в червні були на 32,7% вищими, ніж роком раніше. Однак є ознаки того, що ситуація може поступово покращуватися.

"Ціни на проміжні товари (крім енергоносіїв) не зросли так сильно, як раніше. Тут порівняння в річному обчисленні впало другий місяць поспіль, у тому числі через дещо нижчі ціни на метали. Оскільки в цьому циклі проміжні товари випереджають ціни на споживчі товари, це дає підстави сподіватися, що останні також досягнуть піку в найближчі місяці", – відзначили аналітики Commerzbank.

Економічні перспективи на даному етапі дуже невизначені на тлі зростаючого ризику перебоїв з газопостачанням протягом наступних тижнів. Європа готується до тривалого припинення поставок російського газу, оскільки триває технічне обслуговування газопроводу "Північний потік".

Деякі побоюються, що призупинення поставок може бути продовжено після закінчення 10-денного терміну, що зірватиме підготовку регіону до зимових поставок.

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"Важливо те, що ЄЦБ, можливо, доведеться продовжувати жорсткішу політику, навіть через легку рецесію, якщо прискорення зростання зарплат і триваючі високі ціни на енергоносії призведуть до зростання інфляційних очікувань

Ми вважаємо, що підвищення облікової ставки принаймні до нижньої межі діапазону оцінок природної ставки (1-2%), таким чином, має сенс, щоб бути в кращому положенні наступного року для вирішення прогнозів щодо інфляції", – сказав представник ЄЦБ Анатолій Анненков у аналітичній записці.