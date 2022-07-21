Третина британських сімей можуть опинитися на межі енергетичної бідності

Кожне третє британське домогосподарство може опинитися на межі енергетичної бідності до жовтня через підвищення цін на енергоносії.

Про це свідчать дані National Energy Action, передає Bloomberg.

Згідно з даними NEA, кількість домогосподарств, які витрачають понад 10% від загального доходу на енергію, цього місяця зросте до 8,2 мільйона, коли рахунки зростуть приблизно на 60%. Цей прогноз враховує знижку в 400 фунтів стерлінгів (480 дол) на рахунки для всіх споживачів, встановлену урядом у травні.

"Зростаюча вартість енергії, особливо для малозабезпечених і вразливих домогосподарств, є однією з найбільших проблем, з якими стикається країна", – сказав директор з політики NEA Пітер Сміт.

Також видання зазначає, що у червні інфляція у Великій Британії досягла нового 40-річного максимуму і аналітики очікують продовження зростання до 11% у жовтні, коли почнеться наступне підвищення цін на енергоносії. Промисловість вже попереджає, що ця зима буде складною для багатьох людей.

Згідно з даними Investec Bank Plc, ліміт цін на енергоносії у Великобританії має підскочити до рекордних 3285 фунтів у жовтні, та в подальшому приблизно до 3360 фунтів у січні.

За оцінками NEA, 6,5 млн домогосподарств уже перебувають у стані енергетичної бідності по всій Британії – це більш ніж 50% збільшення лише за шість місяців.

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National Energy Action прогнозує, що в жовтні ця цифра зросте ще на 26%.

Нагадуємо:

Інфляція споживчих цін у Великій Британії досягла річного рівня 9,4% у червні, у порівнянні з показником у 9,1% у травні.