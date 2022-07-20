Гранти на бізнес у Дії: майже 5 тисяч українців подали заявки

В рамках програми єРобота вже 4 690 українців подали заявки отримання гранту за низкою напрямів, зокрема – на власну справу, модернізацію переробного підприємства та підтримку аграріїв.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

З загальної кількості заявок 3 817 опрацьовано Ощадбанком. Найбільше, 88% звернень, були запитами на отримання мікрогранту для започаткування або розвитку власної справи. За цією програмою "Ощадбанк" верифікував 2,5 тис. заявок, а з понад 670 потенційними отримувачами грантів Державна служба зайнятості провела співбесіди.

Отримати мікрогранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у підприємництві. Завдяки цим коштам вони зможуть почати власну справу або її розширити.

Другий за кількістю заявників напрямок – підтримка переробних підприємств. Програма націлена на збільшення частки переробки в українському виробництві та в експорті. Українці подали 438 заявок на отримання грантів у цій сфері й за допомогою отриманих коштів модернізують власні підприємства для випуску готової продукції.

Також 41 заявка надійшла від аграріїв на гранти з розвитку тепличного господарства та садівництва. Програма дозволить державі компенсувати втрати через тимчасову окупацію регіонів, де овочівництво та садівництво розвивалося активно. Це дасть змогу забезпечити внутрішній ринок сільськогосподарською продукцію і збільшити експортний потенціал України.

Аби податися на отримання гранту, необхідно:

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подати заявку на програму на порталі Дія;

додати бізнес-план створення нового або розвитку наявного бізнесу, план закладання саду чи проєкт будівництва теплиці;

підписати електронним підписом.

Нагадуємо:

З 1 липня стартувала програма "єРобота", заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через Дію.

Перша програма в межах "єРобота" — це гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проекту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.