У Раді погодили відтермінування платежів за євробондами – це збереже $5 мільярдів

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав рішення уряду відтермінувати на два роки платежі за українськими євробондами – це дозволить за два роки зберегти близько 5 млрд доларів.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зазанчив, що загальна сума єврооблігацій, за якими пропонується відтермінувати платежі, сягає 17 млод доларів. Перенесення виплат на два роки дозволить акумулювати близько 5 млрд доларів у воєнні часи.

Як зазначають у Міністерстві фінансів, таке рішення є необхідним для збереження валютної ліквідності всередині країни і зменшення наявного щомісячного дефіциту бюджету у 5 млрд дол.

Також в уряді додали, що напередодні дати оголошення запиту про згоду Україна обговорила свої плани з обраною групою основних власників єврооблігацій і ВВП-варантів зокрема – Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.

"Після цих дискусій Україна отримала чіткі ознаки про підтримку як запиту на згоду щодо єврооблігацій, так і змін умов ВВП-варантів від вищезазначеної групи власників", – зазначили в Мінфіні.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Раніше у середу український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

У разі непогодження змін кредиторами Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.