Окупанти продовжують красти українське зерно та вивозять його на Близький Схід – розвідка

Росіяни на окупованих територіях продовжують красти українське зерно та вивозять його до країн Близького Сходу – Лівану та Сирії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР України в Telegram.

Розвідка встановила, що російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією 13 липня планували захід до порту Бейрут у Лівані.

Оператором суден, які перевозять 54 тис. тонн зерна, є російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань).

Однак ліванська влада заборонила їхнє розвантаження і росіяни перенаправили судна до Сирії, в порти Латакія та Тартус.

Надалі з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Крім цього у розвідці зазначили, що окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі.

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"Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", – додали в ГУР.

Нагадуємо:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов’язаних з постачанням російського зерна.

Російська агресія призвела до припинення постачання з українських портів, які експортували велику кількість олії та зернових культур. Це скоротило глобальну пропозицію продовольства та призвело до різкого зростання цін.

14 липня під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.

Коридор для перевезення українських зернових та сільгосппродукції Чорним морем має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.