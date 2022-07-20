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США виділять Україні 169 мільйонів доларів гуманітарної допомоги

Середа, 20 липня 2022, 16:04 - Економічна правда

США через Агентство з міжнародного розвитку USAID нададуть додаткові 169 мільйонів доларів допомоги для підтримки людей, які постраждали від війни Росії проти України.

Про це повідомило посольство США в Україні в Twitter та офіційний сайт USAID.

У посольстві розповіли, що нададуть необхідне харчування, притулок, воду, засоби гігієни та медичне обслуговування тим, хто цього потребує.

Додаткове фінансування забезпечить екстрену продовольчу та грошову допомогу, безпечну питну воду, матеріально-технічну підтримку.

А також підтримку управління інформацією для гуманітарних операцій, харчування, екстрену допомогу з притулком, предмети гігієни, екстрену медичну допомогу та психіатричну допомогу українцям, які безпосередньо постраждали від конфлікту, додали в USAID.

Нагадуємо:

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.

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Україна отримає 1,7 мільярдів доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

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