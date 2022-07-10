Україна отримає грант на майже 2 мільярди доларів
Неділя, 10 липня 2022, 14:34 -
Україна отримає 1,7 мільярдів доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.
Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - заявив він.
Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
Нагадуємо:
Європейська комісія анонсувала виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро, а Норвегія пообіцяла надати приблизно таку ж суму допомоги до кінця 2022 або початку 2023 року.
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