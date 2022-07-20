Rolls-Royce відбудує амбулаторію в Сумській області

Компанія Rolls-Royce відбудує амбулаторію на в селі Хухра на Сумщині, будівлю в березні зруйнував снаряд росіян.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

У відомстві зазначили, що в результаті прямого влучення, амбулаторія була зруйнована вщент.

Відбудовувати медичний заклад зголосилась компанія Rolls-Royce. Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину перерахує компанія.

Всього відбудова амбулаторії обійдеться в 13 млн грн. Відкрити відновлений медзаклад планують за 6 місяців.

Нагадуємо:

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 779 медичних закладів.

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Економічна правда