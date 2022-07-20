Курс валют на 20 липня: гривня в обмінниках продовжує зміцнюватися

Середній курс гривні у касах банків 20 липня після майже двох тижнів безперервного продовжує зростання цього тижня і становить 36,5-37,1 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 20 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США –36,5-37,1 грн (курс на 19 липня – 36,7-37,35 грн);

Євро – 36,7-37,6 грн (курс на 19 липня – 36,725-37,7 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,6-37,1 грн, Ощадбанк – 36,5-37,2 грн, Укрексімбанк – 36,45-36,95 грн, Райффайзен – 36,5-37,0 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Зокрема, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 36,101 грн за долар, в Ощаді – 36,74 грн, в Укрексімбанку – 36,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 35,7 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку теж скоротилися. Так, на 12:40 вони становили 36,55-36,73 грн за долар, а у вівторок 19 липня коливалися на рівні 36,91-37,11 грн.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, разом із Приватом курс відпустила низка інших великих банків України. Після цього готівкова гривня почала стрімко дорожчати в обмінниках та касах.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – раніше він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.