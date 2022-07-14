Ціна на нафту впала до рівнів 23 лютого

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Вартість ф'ючерсу нафти Brent протягом дня опускалася нижче 95 доларів за барель.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Нафта вперше з початку війни в Україні опустилася нижче за позначку, на якій вона торгувалася в двадцятих числах лютого – останніми днями перед вторгненням.

Після падіння нижче 95 доларів вартість нафти повернулася на рівень трохи вище 96 доларів, що більш ніж на 3% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту стійко знижуються протягом останніх тижнів на тлі очікувань посилення грошово-кредитної політики ФРС, що може призвести до рецесії в американській економіці.

Крім цього, зниженню цін сприяє подорожчання долара по відношенню до інших резервних валют.

Після початку війни нафта значно дорожчала на побоюваннях, що Росія на тлі санкцій може обмежити видобуток.

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Економічна правда