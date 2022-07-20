Британський ритейлер дитячих товарів Mothercare може піти з РФ – ЗМІ

Британський бренд дитячих товарів та одягу Mothercare може піти з Росії - власник компанії кувейтська Alshaya Group почала пошук покупців на бізнес, але не виключається і варіант із розпродажем товарних залишків та закриттям торгової мережі.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на одного з операторів роздрібу та двох консультантів з нерухомості, які працювали з компанією.

Зазначається, що у РФ бренд розвивала компанія "Монекс трейдинг" по франшизі.

За словами джерела газети, продаж бізнесу - найбажаніший варіант як для Alshaya Group, так і для російської команди.

При цьому розглядається і варіант із розпродажем товарних запасів та остаточним закриттям усієї мережі магазинів, каже співрозмовник газети.

Він пов'язав рішення про продаж бізнесу в Росії із тиском з боку правовласника бренду - британської компанії Mothercare.

Представники Alshaya Group та головного офісу Mothercare у Вотфорді на запит видання не відповіли.

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Співрозмовники газети зазначають, що кувейтська компанія хотіла б уникнути сценарію з ліквідацією російської юридичної особи.

Вона розраховує передати потенційному інвестору мережу магазинів повністю або частково з обладнанням та командою, оптимізувавши частину об'єктів, але зберігши найліквідніші, розповіли джерела.

У компанії 118 торгових точок у 30 регіонах Росії, 56 з них – у Москві. Покупець зможе одержати товарні запаси компанії на півтора роки.

На їх закупівлю компанія витратила близько 3 млрд рублів і сподівалася виручити від їх реалізації вдвічі більше, повідомив один із співрозмовників "Ведомостей".

За його словами, зараз "Монекс трейдинг" готова продати бізнес за закупівельною ціною товарних запасів. Подальші поставки та дозвіл на їхню реалізацію під материнським брендом - під питанням, заявив роздрібний оператор.

Нагадаємо:

У березні британський ритейлер дитячих товарів Mothercare заявив, що всі його операції в Росії, включаючи відвантаження всіх товарів, було припинено після вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда