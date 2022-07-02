Німецьке ЗМІ: Єврокомісія хоче дозволити Москві обмежений транзит до Калінінграду

Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо транзиту до Калінінграда, Москві буде дозволено використовувати маршрут для всіх товарів, але в обмежених кількостях.

Про це пише DER SPIEGEL.

Згідно з документом, Росії буде дозволено ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, порівнянних з поставками до вторгнення.

Нагадуємо:

Раніше в ЄК заявляли, що оголошені Литвою обмеження транзиту товарів, які Росія перевозить її територією до Калінінградської області, пов'язані виключно з санкціями ЄС і не торкаються транзиту базових товарів.

З 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії та Калінінградською областю.