Заарештовано ще 42 залізничні вагони російських компаній

На Сумщині наклали арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ вартістю понад 30 мільйонів.

Про це повідомила Нацполіція.

Там додали, що вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів.

"Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район", - резюмували там.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки України та Офіс Генпрокурора заявили про накладення судом арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.