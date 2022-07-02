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Заарештовано ще 42 залізничні вагони російських компаній

Субота, 2 липня 2022, 14:21 - Ілля Колдомасов

На Сумщині наклали арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ вартістю понад 30 мільйонів.

Про це повідомила Нацполіція.

Там додали, що вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів. 

"Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район", - резюмували там.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки України та Офіс Генпрокурора заявили про накладення судом арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

вагони Росія
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Економічна правда
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