Суд арештував майно підприємств РФ і Білорусі вартістю понад 600 мільйонів

Бюро економічної безпеки України та Офіс Генпрокурора заявили про накладення судом арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

Про це повідомляють пресслужби ОГП та БЕБ.

У ході досудового розслідування встановили, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти.

Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 600 млн грн. Наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА. Крім того, арештовано 420 вагонів орієнтовною вартістю 500 млн грн. Вирішується питання про їх передачу для використання Укрзалізницею", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Економічна правда