Для деблокади портів можуть створити контрольні центри в Одесі та Стамбулі – Financial Times

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З метою розблокування українських чорноморських портів можуть бути створені два координаційні центри, в Одесі та Стамбулі, з представниками всіх країн.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин.

Наразі триває деталізація та фінальне узгодження домовленостей між Україною, ООН, Туреччиною та РФ щодо розблокування чорноморських портів за підсумками зустрічі в Стамбулі 13 липня.

Головні розбіжності залишаються щодо того, як забезпечити безпеку портів і суден для вивезення заблокованого в Україні зерна визначеними коридорами.

Видання пише, що Україна та РФ домовилися перевіряти судна, які прямують до та з портів, у двох контрольних центрах – одному в Стамбулі, а другому – на Чорному морі (ймовірно, в Одесі). Постає питання, хто може представляти в такому центрі Росію. Агресор наполягає, аби це були посадовці з колишньої радянської країни, зʼясували FT.

Співрозмовники видання кажуть, що Росія нібито дала "запевнення", що не буде завдавати ударів по вантажних суднах. Але Україна наразі не впевнена в безпечності пропозиції безпечного коридору, і вимагає гарантії того, що Росія не нападе на українські порти.

Українські чиновники припускають, що рамка угоди може бути узгоджена в найближчі кілька днів. Але відсутність згоди щодо ключових питань означає, що до відновлення поставок можуть минути тижні.

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Щодо безпекових гарантій зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, чиї тісні зв’язки з Києвом і Москвою дозволили йому бути посередником у перемовинах, сподівався отримати такі гарантії від Путіна на тристоронньому саміті в Тегерані у вівторок.

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Нагадуємо:

Російський військовий флот блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Як наслідок, агроекспортери мусили переорієнтуватися на річкові порти та сухопутні шляхи – автотранспорт та залізницю.

У червні таким чином вдалося проекспортувати понад 2 млн тонн агропродукції. До великої війни, для пороівняння, місячний експорт сягав 5-6 млн тонн.

Під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилисяпро деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Відповідний коридор має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.