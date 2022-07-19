Дубілет-старший оскаржуватиме нову підозру від НАБУ

Сторона захисту колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета не погоджується із рішенням Вищого антикорупційного суду залишити в силі заочний арешт.

Про це йдеться у заяві юристів, переданій ЕП.

"Олександр Дубілет не переховується. Він проживає в Ізраїлі, куди виїхав у 2017 року, ще задовго до вручення підозри у лютому 2021 року. Стоїть на консульському обліку у посольстві України. Тому, слідству відомо його місцезнаходження", – цитується представник Дубілета Денис Бугай.

За словами самого Дубілета, він "десятки разів" звертався до НАБУ і САП з листами та клопотаннями про співпрацю та проведення слідчих дій, зокрема його допиту. Проте, як заявляє Дубілет, "всі заяви та клопотання залишись без відповіді".

"Під час апеляційного перегляду суд не дав можливості Дубілету виступити у засіданні. Подане ним клопотання про участь у засіданні дистанційно Апеляційна палата ВАКС безпідставно залишила без задоволення. І це при тому, що клієнт вже неодноразово брав участь у засіданнях ВАКС дистанційно", – додав Бугай.

Захист Дубілета оскаржуватиме рішення ВАКС, зокрема у Європейському суді з прав людини.

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Правоохоронці встановили нові факти розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – ексочільнику банку Олександру Дубілету, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Економічна правда