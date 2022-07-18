Кулеба припустив, чому Путін має погодитися на деблокаду українських портів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бачить лише один аргумент, чому РФ може погодитися на деблокаду українських портів – прихильність країн Африки та Азії за "порятунок від голоду".

Про це очільник українського МЗС розповів в інтервʼю Forbes Україна.

Він зазначив, що до позитивного результату щодо розблокування моря для вивезення українського зерна залишився один крок.

"На зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, повʼязані з логістикою та безпекою", – розповів Кулеба.

Сам міністр "з точки зору логіки" бачить лише один аргумент, чому президент РФ Владімір Путін має погодитися на деблокаду.

"Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування", – пояснив Кулеба. "В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно".

Погоджуючись на розблокування українських портів, вважає Кулеба, Путін підриває власні зусилля з придушення української економіки.

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"Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів – репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших", – резюмував він.

Нагадуємо:

Під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.

Коридор для перевезення українських зернових та сільгосппродукції Чорним морем має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у ході зустрічі сторони досягли "критичного" прогресу.