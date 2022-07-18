Європа має негайно скоротити споживання газу – голова МЕА

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Європа у контексті скорочення поставок газу з Росії повинна "використати кожен день, що залишився" і негайно скоротити споживання напередодні зими.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на голову МЕА Фатіха Біроля.

Він вважає, що скорочення російських поставок означають провал зусиль Європи і закликав уряди використовувати кожен день, що залишився", щоб заповнити газосховища протягом наступних трьох місяців.

"Останні кроки Росії щодо ще більшого скорочення потоків природного газу до Європи в поєднанні з іншими нещодавніми перебоями в постачанні є тривожним сигналом для ЄС", — заявив Біроль. Він додав, що, хоча високі ціни вже стримали певну кількість споживання, "потрібні значно більші скорочення, щоб підготувати Європу до майбутньої суворої зими".

Очільник агентства, яке діє як енергетичний наглядовий орган для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) сказав, що згідно останнього аналізу МЕА Європі необхідно скоротити споживання на 12 мільярдів кубометрів від сьогодні і до початку опалювального сезону, що еквівалентно 130 танкерам скрапленого газу.

Зазначається, що Брюссель цього тижня має оголосити план скорочення газу напередодні опалювального сезону, який рекомендуватиме заходи для країн ЄС щодо скорочення використання газу.

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Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, зокрема зниження температури опалення та кондиціонерів, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу Росією. Його планують схвалити 20 липня.

Згідно з документом, потоки з Росії наразі становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік.