Україна вийшла з митної угоди СНД

Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної в рамках СНД.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідний проєкт закону №0105 підтримали 327 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що що актуальність угоди для України під час її укладення зумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав у митній сфері.

Зокрема, йшлося про надання митними органами відповідних держав адміністративної взаємодопомоги, здійснення узгоджених заходів для виявлення та припинення протиправних дій. Наразі угода втратила своє практичне значення для України й не застосовується.

Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах була укладена 15 квітня 1994 року у Москві та ратифікована Верховною Радою в 1999 році.

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У 2021 році Кабінет міністрів денонсував угоду про співробітництво в галузі туризму - також уряд повідомив про намір не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.

Раніше Україна вийшла з двох угод Співдружності Незалежних Держав, що стосуються єдиного повітряного простору та його використання.