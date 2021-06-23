Україна скасовує угоду з СНД в галузі туризму

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Кабінет міністрів денонсує угоду про співробітництво в галузі туризму - також уряд повідомив про намір не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.

Відповідне рішення ухвалили 23 червня.

Угоду про співробітництво уклали 23 грудня 1993 року в Ашхабаді (Туркменістан).

Зазначається, що рішення про денонсацію ухвалили через збройну агресію РФ, яка є стороною в цих угодах.

В уряді пояснили, що співпраця в туризмі з іншими країнами, які є сторонами цих угод, вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.

Нагадаємо:

Раніше Україна вийшла з двох угод Співдружності Незалежних Держав, що стосуються єдиного повітряного простору та його використання.

Економічна правда