Україна скасовує угоду з СНД в галузі туризму
Кабінет міністрів денонсує угоду про співробітництво в галузі туризму - також уряд повідомив про намір не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.
Відповідне рішення ухвалили 23 червня.
Угоду про співробітництво уклали 23 грудня 1993 року в Ашхабаді (Туркменістан).
Зазначається, що рішення про денонсацію ухвалили через збройну агресію РФ, яка є стороною в цих угодах.
В уряді пояснили, що співпраця в туризмі з іншими країнами, які є сторонами цих угод, вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.
Нагадаємо:
Раніше Україна вийшла з двох угод Співдружності Незалежних Держав, що стосуються єдиного повітряного простору та його використання.
Економічна правда
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