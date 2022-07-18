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Падіння економіки Білорусі посилюється: за пів року ВВП знизився на 4,2%

Понеділок, 18 липня 2022, 17:30 - Олексій Павлиш

У першому півріччі 2022 року ВВП Білорусі знизився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це свідчать дані Національного статистичного комітету (Бєлстат), пише "Интерфакс".

Так, у січні-червні 2022 року ВВП Білорусі становив 87,4 млрд білоруських рублів.

При цьому, падіння економіки Білорусі поглиблюєтся: за підсумками січня-травня зниження становило 3,4%, січня-квітня - 2,1%. Динаміка ВВП Білорусі перейшла у негативну площину за підсумками першого кварталу (зниження на 0,4%), тоді як у січні-лютому ВВП зріс на 1,2%, у січні - на 2,7%.

МВФ очікує на зниження ВВП Білорусі цього року на 6,4%, ЄБРР - на 4%, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings допускає падіння до 15% на тлі західних санкцій.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.

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Економічна правда

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