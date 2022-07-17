ЛУН: з початку великої війни введено в експлуатацію 39 новобудов
Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час великої війни здано 385 000 м2 житла.
Про це у своєму прес-релізі зазначає ЛУН.
Рекордсменом стала Київська область, де у 6 житлових комплексів 97 900 квадратних метрів житла.
На другому місці — Львівська область, де в самому Львові 8 житлових комплексів отримали сертифікати на 67 700 м2, а з 3 житловими комплексами в області разом здали 88 900 квадратів.
В Одеській області введено в експлуатацію 29 800 квадратних метрів у трьох житлових комплексах.
Нагадуємо:
Кабмін дозволив на весь період воєнного стану та ще 3 місяці після, вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою.
Читайте також: Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку