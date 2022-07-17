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ЛУН: з початку великої війни введено в експлуатацію 39 новобудов

Неділя, 17 липня 2022, 12:37 - Ілля Колдомасов

Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час великої війни здано 385 000 м2 житла.

Про це у своєму прес-релізі зазначає ЛУН.

Рекордсменом стала Київська область, де у 6 житлових комплексів 97 900 квадратних метрів житла. 

На другому місці — Львівська область, де в самому Львові 8 житлових комплексів отримали сертифікати на 67 700 м2, а з 3 житловими комплексами в області разом здали 88 900 квадратів. 

В Одеській області введено в експлуатацію 29 800 квадратних метрів у трьох житлових комплексах.

Нагадуємо:

Кабмін дозволив на весь період воєнного стану та ще 3 місяці після, вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою. 

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