На деяких АЗС подешевшало дизельне пальне

За тиждень (8-15 липня) деякі мережі АЗС знизили ціни на дизельне пальне, у середньому на 30 коп/л, до 56,19 грн/л.

Про це пише enkorr з посиланням на дані консалтингової групі "А-95".

Так, на AMIC ДП подешевшало на 51 коп/л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л в Нефтек, VostokGaz і Олас.

На 1 і 1,5 грн/л, до 56,99, 54,49 і 54 грн/л дизпальне здешевшало в мережах BVS, Mango і Prime відповідно.

Нагадуємо:

Ситуація з наповненням ринків скрапленого газу й дизельного палива вже покращилась, бензиновий ринок наповниться за 1,5-2 місяці.