Найчастіше компанії релокуються до Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

Про це повідомляє Мінекономіки.

А станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу.

Серед підприємств які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості (33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

Нагадуємо:

Більшість бізнесів перемістилася в межах України, до центральних чи західних регіонів, за кордон релокувалося 11% опитаних підприємств, а 17% відповіли, що перемістилися і в межах України, і за кордон.