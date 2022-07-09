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Стало відомо, куди здебільшого релокується бізнес

Субота, 9 липня 2022, 15:56 - Ілля Колдомасов

Більшість бізнесів перемістилася в межах України, до центральних чи західних регіонів, за кордон релокувалося 11% опитаних підприємств, а 17% відповіли, що перемістилися і в межах України, і за кордон. 

Про це йдеться в опитуванні Gradus.

Близько половини бізнесів або вже здійснили релокацію, або планують її здійснити та готують свій бізнес до цього.

Так, 48% власників та керівників бізнесу вважають, що їхній бізнес не потребує релокації, і вони працюють у тій географії, в якій працювали до війни. 

12% запевнили, що відбулося повне або часткове переміщення бізнесу. І ще 20% заходяться зараз у процесі релокації. 18% опитаних підприємств потребують релокації і планують її, але вона ще не відбулася. 

Ті, хто переїжджає до ЄС, здебільшого обирають Польщу (63%) та Німеччину (25%), а також Бельгію, Болгарію та Естонію.

Нагадуємо:

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Західні регіони країни конкурують за те щоб саме в них переїзджали виробництва, які роблять релокейт у більш безпечне місце.

бізнес
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