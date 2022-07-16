Асоціація: протягом наступних 12 місяців аграріям буде необхідно 9 мільярдів доларів

Сільськогосподарським виробникам необхідне додаткове фінансування в обсязі близько 9 мільярдів доларів протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

За їх оцінками, саме таку потребу формує неможливість реалізувати продукцію на експорт та необхідність підготовки до посіву культур під урожай наступного року.

Гендиректор УКАБ Роман Сластьон каже, що близько 20% минулорічного врожаю досі нереалізовано. А з урожаю 2022 року протягом маркетингового року буде реалізовано лише 30-35% обсягу збіжжя.

"Водночас внутрішні ціни на зернові та олійні культури знизилися на 40-50% порівняно до довоєнного рівня. Тобто, у вартісному вираженні надходження від реалізації цьогорічного врожаю за 2022/23 маркетинговий рік складе близько 20-25% від минулорічних", - каже він.

Тому на думку УКАБ, аграріям для проведення збирання цьогорічного врожаю, виплат орендної плати власникам земельних паїв та посіву культур під урожай наступного року будуть потрібні додаткові гроші.

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