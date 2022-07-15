Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти РФ: що в ньому

Єврокомісія у пʼятницю анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, серед запропонованих заходів – ембарго на золото та розширить заборону на експорт технологій до РФ.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

"Сьогодні Європейська комісія схвалила спільну пропозицію щодо нового пакету заходів для підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти Росії", – заявили у ЄК.

Так, сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, а також на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7.

Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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