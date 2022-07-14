Перед великою війною "Антонов" виплатив юристам мільйон доларів за повернення будівлі в Києві

Державне підприємство "Антонов" сплатило 24,8 мільйона гривень юридичній фірмі "Ілляшев та партнери" за супровід процесу повернення будівлі за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 41 у якості боргу ліквідованого "Брокбізнесбанку".

Про це у статті для Економічної правди пише голова ГО StateWatch Гліб Канєвський.

В статті наголошується, що представники "Брокбізнесбанку" запропонували будівлю на просп. Перемоги, 41, яка була раніше офісом банку, у якості погашення боргу. І ця пропозиція, начебто, поступила за місяць до того, як "Антонов" найняв приватну юридичну фірму "Ілляшев та партнери" для повернення коштів.

Таку версію розвитку подій автору розповів високопоставлений співрозмовник в "Укроборонпромі". Крім того штатні юристи "Антонова" і "Укроборонпрому" також супроводжували повернення приміщення.

У юридичній фірмі "Ілляшев та партнери" наголошують, що послуги надані відповідно до угоди з державним підприємством, за які винагорода без ПДВ становила 21,2 млн грн.

Суть справи. "Брокбізнесбанк" мав заборгованість перед ДП "Антонов". Для погашення цієї заборгованості у червні 2018 року було вирішено передати державному підприємству будівлю у Києві. Відповідно до оцінки, яка була проведена восени 2018 року, вартість переданого майна становила 120,6 млн грн.

У липні 2018 році "Антонов" уклало договір про надання юридичних послуг з "ЮФ "Ілляшев та партнери". Вартість послуг юрфірми визначалась у відсотках від суми зарахованих на рахунок "Антонова" коштів, отриманих у зв’язку з наданням послуг зі стягнення заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк".

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В той же час на державному підприємстві є власний штат юристів, деякі з яких мають посвідчення адвокатів. Загалом за період 2018-2022 роки ДП "Антонов" сплатило штатним юристам 18,8 млн грн.

На початку 2022 року юридичний штат підприємства нараховував 32 особи, 15 з яких мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З листопада 2020 року по квітень 2022 року, тобто в період, коли юридичній фірмі були виплачені кошти за послуги, ДП "Антонов" очолював Сергій Бичков. Останній був відсторонений, начебто через не ухвалення рішення про переміщення літака "Мрія" АН-225 з аеродрому у м. Гостомель.

Детальніше читайте у статті: "Антонов" і партнери. Як авіаційний гігант віддав майже мільйон доларів юристам для повернення боргу

Економічна правда