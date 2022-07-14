Експерти розповіли про можливі стратегії РФ щодо поставок газу через "Північний потік-1"

Відмова РФ відновити постачання газу "Північним потоком-1" після ремонту, який завершується 21 липня, буде чітким сигналом, що Москва готова збільшувати ставки в газовій війні з ЄС і ЄС має готуватись до зими без російського газу.

Про це йшла мова під час експертної дискусії "Опалювальний сезон 2022/2023: до чого готуватись?", яку провів Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна спільно з ЕП.

"Росія продовжує транзит газу до країн ЄС, обсяг транзиту трубопровідним транспортом падає - окремі країни свідомо знижують залежність від російського газу. Порівняно з минулим роком, пів року, експорт впав десь відсотків на 30, але все таки залежність існує, багато країн ЄС не можуть відмовитись або швидко переорієнтуватись від російського газу тільки тому, що вони цього хочуть.

Наприклад, Німеччина, частина країн Східної Європи - вони продовжують використовувати російський газ, щоб закачувати його в газові сховища і таким чином готуватись до зими", - заявила президентка DiXi Grouр Олена Павленко.

Вона нагадала, що Єврокомісія видала зобов'язання, щоб європейські газові сховища були заповнені на 90% до жовтня.

"Поки що динаміка не така вже й погана, тобто, країни справляються з цим зобов'язанням. Багато країн почали нарощувати імпорт через поставки скрапленого газу - на 60% зріс обсяг імпорту через LNG", - додала Павленко.

Проте, за її словами, може бути ситуація, коли РФ самостійно може припинити експорт газу до країн ЄС.

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Учасники дискусії підкреслили, що окремі ознаки цього є - вже припинено постачання газу до Фінляндії, Польщі, Болгарії та окремих компаній країн ЄС. Офіційний аргумент - компанії цих країн не хотіли платити в рублях.

"По факту ж ми бачимо, що Росія просто поетапно зменшує обсяги експорту газу. Зараз вона припинила постачання газу через "Північний потік-1", на який дуже сподівалась Німеччина. Подивимось, що буде після 21 липня, чи Росія відновить постачання.

Через 10 днів постачання або має відновитись, або Росія не відновить його, і це буде дуже чіткий сигнал, що РФ готова збільшувати ставки в газовій війні з ЄС і ЄС має готуватись до зими без російського газу", - пояснила Павленко.

За її словами, 21 липня буде цікавим днем, щоб спостерігати, що буде восени.

"21 липня ми будемо бачити, яка стратегія в Росії. Є дві умовні крайні стратегії. Перша - РФ зацікавлена продовжувати постачати газ Європі, бо це для Росії гроші, а їй потрібно фінансувати свою економіку, їй потрібно фінансувати війну - вони будуть заробляти гроші, поки ЄС платить.

Інша стратегія - це коли РФ каже, що "Ми прикрутим газ, ЄС перелякається, і ми тоді скажемо - давайте будемо скасовувати санкції, запускати "Північний потік-2"... У цій другій стратегії газ - це звичайна зброя. Я думаю, що рішення РФ, чи відновлювати поставки через "Північний потік-1", чи не відновлювати - це буде певною ознакою того, яку стратегію Росія обрала", - резюмувала Павленко.

Нагадаємо, з 11 липня Росія повністю зупинила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". Формальною причиною є планові ремонтні роботи, які мають завершитися за 10 днів. Проте в уряді побоюються, що після завершення цього періоду постачання може не відновитися. Постачання скоротили також Італії та Австрії.

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Економічна правда