Курс валют на 14 липня: в обмінниках євро став дешевшим за долар

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Середній курс гривні у касах банків 14 липня становить 36,95-37,8 грн за долар, а на чорному ринку – у межах 37,5-37,7 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 14 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 36,95-37,8 грн (курс на 13 липня – 36,9-37,725 грн);

Євро – 36,9-37,95 грн (курс на 13 липня – 36,88-38,0 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 37,2-37,8 грн, Ощадбанк – 36,9-37,85 грн, Укрексімбанк – 37,25-37,75 грн, Райффайзен – 37,2-37,9 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Зокрема, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 36,496 грн за долар, в Укрексімбанку – 37,25-37,75 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 34,4-34,5 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку також продовжили стрімке падіння, що розпочалося минулого тижня. Так, на 11:30 вони становили 37,72-37,82 грн за долар, а в вівторок 13 липня коливалися на рівні 37,43-37,66 грн.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, разом із Приватом курс відпустила низка інших великих банків України. Після цього готівкова гривня почала стрімко дорожчати в обмінниках та касах.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – раніше він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.