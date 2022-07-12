За тиждень затори суден для експорту зерна біля дельти Дунаю зникнуть – міністерство

На вечір вівторка вже 16 суден пройшли гирлом Бистре для завантаження українського зерна, за таких темпів очікується, що затори в дельті Дунаю зникнуть протягом тижня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Ще понад 90 суден наразі чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.

Як розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, наразі пропускна здатність та організація роботи на Суліні дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу. Проте уряд веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

"За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн" – заявив Васьков.

Крім того, за зверненням МІУ Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

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Російський військовий флот блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Як наслідок, агроекспортери мусили переорієнтуватися на річкові порти та сухопутні шляхи – автотранспорт та залізницю.

Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море". До цього моменту судна, які здійснювали вантажоперевезення в українських Дунайських портах змушені були використовувати єдиний транспортний шлях – канал Суліна, який розташований на території Румунії.

Разом цієї пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів. В червні наявними маршрутами вдалося експортувати 2,5 млн тонн продукції, в той час як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.