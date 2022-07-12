Ціни на нафту обвалилися на 7%, Brent знову менше $100

Котирування нафтових контрактів на торгах 12 липня впали на близько 7% на тлі занепокоєнь ринку щодо уповільнення розвитку світової економіки.

Про це йдеться в даних Investing, Financial Times.

Brent, еталонна марка нафти, впала на 7,6% до 99,51 долара за барель під час ранкових торгів у вівторок. На 20:10 за Києвом котирування коливаються на рівні близько 99,9 долара за барель.

West Texas Intermediate (WTI), еталонна марка нафти в США, впала на 7,9% до 96,48 долара, після чого поглибила падіння до 96 доларів за барель . Такі котирування залишаються на тримісячному мінімумі.

Нещодавні занепокоєння щодо перспектив світової економіки посилилися у вівторок після даних, які свідчать про песимістичні настрої інвесторів щодо економіки Німеччини через занепокоєння щодо постачання енергоресурсів у країні та інфляції.

Зазначається, що "розпродаж" на нафтових ринках супроводжувався зростанням вартості державних облігацій, оскільки інвестори намагаються мінімізувати ризики вкладами в державний борг.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У середу, 6 липня, котирування еталонної марки нафти Brent вперше за два місяці впали нижче 100 доларів за барель, і за день котирування втратили понад 10 доларів – це третє найбільше падіння за добу в історії.