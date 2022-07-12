У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів
Загальний обсяг депозитів в українських банках у червні зріс на 24,6 мільярда гривень (3,2%).
Про це свідчать дані НБУ, пише liga.net.
Загалом українці поклали на депозити 27,8 млрд грн і забрали 3,2 млрд грн.
Відтік валютних депозитів продовжується – українці, як і в попередні місяці, забирають з банків депозити в доларах та євро. Так, валютний депозитний портфель знизився на 11 млн доларів в еквіваленті (-1,3%) і становить 8,47 млрд дол.
Дохідність банківських заощаджень виросла і для гривні, і для іноземної валюти. Гривневі депозити подорожчали суттєвіше, на 1,2 в.п. до 7,6% річних. Середня ставка для валютних вкладів зросла на 0,1 в.п. до 0,8% річних.
Нагадуємо:
У квітні середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні знизилася на 0,9 процентного пункту – з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.
Мінфін розміщує військові облігації, за якими відсутнє оподаткування, терміном від 3 до 14 місяців, за ставками від 9,5% до 11% річних.