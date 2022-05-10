Ставки за депозитами у гривні впали до найнижчого рівня в історії

Середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні у квітні знизилася на 0,9 процентного пункту – з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

Про це йдеться у даних Національного банку.

У березні ставка за гривневими депозитами знизилася на 0,2 в.п., а в лютому – на 0,1 в.п.

Попередній рекордно низький рівень гривневих ставок – 7,4% річних – було зафіксовано у липні минулого року. Протримавшись на ньому ще місяць, ставка почала зростати і до кінця року досягла 8% річних, а за підсумками січня – 8,1% річних.

Ставка за валютними депозитами коливається в межах 0,6-0,7% річних із липня минулого року.

Обсяг вкладів фізосіб в українських банках за березень зріс на 57,17 млрд грн, або на 8,1%, валютних – скоротився на еквівалент 0,5 млрд грн, або на 0,2%. Дані за квітень поки що відсутні.

Нагадаємо, що Мінфін розміщує військові облігації, за якими відсутнє оподаткування, терміном від 3 до 14 місяців за ставками від 9,5% до 11% річних.

Економічна правда