У Дії повернеться шеринг техпаспорта та зʼявиться переклад англійською

Протягом місяця у Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема – повернеться можливість "поділитися" техпаспортом, а у документів зʼявитсья англійський переклад.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Завдяки шерингу техпаспорта ним можна буде поділитися у декілька кліків із людиною, яка користується вашим авто. Цю послугу запустили на Diia Summit у лютому, але через війну її роботу тимчасово зупинили.

Також серед найближчих оновлень – цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.

У бета-тесті цього тижня з'являться електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, а на черзі – тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.

Нагадуємо:

У Дії з’явиться низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість.