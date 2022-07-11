Укрзалізниця виплатила останній цьогоріч платіж за євробондами

Укрзалізниця 11 липня провела другий і останній цього року купонний платіж за єврооблігаціями на суму 36 млн доларів.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін у Telegram.

"Заплатили сьогодні другий і останній цього року купонний платіж за єврооблігаціями, $36 млн", – написав він.

За даними рейтингового агентства S&P, майбутні платежі "Укрзалізниці" в 2022-2023 роках відносно невеликі та становлять 125 млн доларів у найближчі 12 місяців, зокрема – виплачені у понеділок 36 млн дол. Наступний великий платіж припадає на 2024 рік.

Нагадуємо:

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з CCC+ до ССС у зв'язку з військовими діями на території України.

У липні торік "Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.