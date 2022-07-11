ЄС планує представити новий пакет санкцій проти РФ найближчими тижнями – Bloomberg

Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України найближчими тижнями.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на власні джерела, наближені до питання.

Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо попередньо запроваджених санкцій і розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб.

Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства. Деякі країни-члени наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість країн не наважується рухатися в такому напрямку.

Нагадуємо:

Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота – РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.

Проте галузеві аналітики вважають, що заборона буде символічною, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії. Зокрема, потоки до традиційних торгових центрів у Лондоні та Цюріху переважно припинилися через "самосанкціонування" галузі.

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Новий пакет також може охоплювати корективи попередніх заходів, зокрема – зміну правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінграда.

3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.